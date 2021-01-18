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.. بطاقة "كفاءة" ألوان توفر وأخرى تُخسر

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بالفيديو .. بطاقة "كفاءة" ألوان توفر وأخرى تُخسر .. بطاقة "كفاءة" ألوان توفر وأخرى تُخسر
اختيار المنتج ذي اللون الأخضر يُسهم في توفير الطاقة

بالفيديو .. بطاقة

يتصدر اللون الأخضر ملصق بطاقة كفاءة الطاقة التي اعتمدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" مع الجهات المعنية، والذي يشمل الأجهزة الكهربائية، والسيارات.

وأشار المختصون في "كفاءة" إلى أن اختيار المنتج ذي اللون الأخضر يُسهم في توفير الطاقة، وكلما انخفض المستوى زاد الاستهلاك.

وتختص حملة "#جهازك_يفزع_لك" بالتوعية والترشيد، وأيضًا التعريف ببطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية ذات المستويات بالأحرف من اللون الأحمر صعودًا إلى الأخضر؛ منها اللون الموفر ومنها المُخسر، وذلك بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم بطاقة كفاءة الطاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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