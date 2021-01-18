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المحامي الشخصي لترامب: لا أستطيع الدفاع عن الرئيس في قضية العزل الثانية

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المحامي الشخصي لترامب: لا أستطيع الدفاع عن الرئيس في قضية العزل الثانية المحامي الشخصي لترامب: لا أستطيع الدفاع عن الرئيس في قضية العزل الثانية

مصراوي Masrawy

10:22 م الإثنين 18 يناير 2021

وكالات:
قال رودولف جيولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ، إنه لن يكون جزءا من فريق الدفاع عن ترامب خلال محاكمته الثانية في مجلس الشيوخ.
وأوضح جولياني، في تصريحات أدلى بها لشبكة "أي بي سي نيوز"، ونقلتها "سكاي نيوز عربية"، أنه لا يستطيع أن يكون المستشار القانوني لترامب، لأنه تحدث في تجمع حاشد بالقرب من مبنى الكابيتول في صباح يوم 6 يناير، حيث واصل نشر مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات الرئاسية.
وقال جولياني في وقت متأخر من مساء الأحد، "لأنني ألقيت خطابا سابقا (في التجمع)، فأنا شاهد، وبالتالي لا أستطيع المشاركة في المحكمة أو في غرفة مجلس الشيوخ".
وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، الاثنين، أن جولياني لن يكون جزءا من الفريق القانوني لترامب لمحاكمة في مجلس الشيوخ، على الرغم من اجتماع جرى بينهما يوم السبت.
وكان جولياني قد أعلن في وقت سابق أنه "جزء من فريق الدفاع عن ترامب في قضية العزل"، وقال إن الدفاع سيثبت أن ادعاءات الرئيس بتزوير الانتخابات ليست تحريضا على العنف.

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