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​كيف تحافظ على مصالح في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

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​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب ​كيف تحافظ على مصالح في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

مصراوي Masrawy

10:19 م الإثنين 18 يناير 2021

(مصراوي):

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن جهود الدبلوماسية المصرية في كافة الملفات خاصة الأزمة الليبية وقضية سد النهضة، لافتًا إلى تبني الدولة المصرية سياسات متوازنة مع كافة القوى العالمية بما يحقق مصلحة ويحقق التوازن و يدعم أمن الخليج العربي و يضمن تحقيق الأمن القومي.

وشرح رئيس الوزراء، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، خطة لمواجهة أزمة في كافة الاتجاهات، موضحا أن الحكومة أصدرت عدة قرارات هدفها الحفاظ على صحة المواطنين بالتوازي مع الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج.

كما شرح قرارات التعامل جائحة كورونا بالإضافة إلى إجراء 470 ألف عملية جراحية ضمن برنامج القضاء على قوائم الانتظار، كما شرح جهود الدولة في ملف تكافل وكرامة.

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مصراوي Masrawy

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