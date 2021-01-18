أخبار عاجلة

إصابة 5 أشخاص خلال حادث تصادم في بني سويف -
مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية" -
إصابة شخص إثر انفجار أسطوانة غاز في شرق العوينات بالوادي الجديد -
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
"قمر بين عنقودين".. تفاصيل ظاهرة فلكية تشاهد في سماء الوطن العربي الليلة -
أردنية تنتصر في معركتها مع كورونا بالوعي والوقاية -
بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

إحباط تهريب 100 شيشة إلكترونية مع راكب قادم من في مطار برج العرب

Print
إحباط تهريب 100 شيشة إلكترونية مع راكب قادم من روسيا في مطار برج العرب إحباط تهريب 100 شيشة إلكترونية مع راكب قادم من في مطار برج العرب

مصراوي Masrawy

10:18 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، محاولة تهريب 100 جهاز تسخين التبغ (الشيش الإلكترونية)، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه، أثناء وصوله من لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

ووردت معلومات عن اعتزام راكب مصري الجنسية، قادم من روسيا ترانزيت إسطنبول على الطائرة التركية، على تهريب عدد من الشيش الإلكترونية، وكان يحمل 3 حقائب، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة مينا رياض مأمور الفحص، تبين وجود كثافات متماثلة، قرر محمد علي مرسي مدير الجمرك تشكيل لجنة ضمت كارم محمود ومايكل نبيل مأمورا الجمارك، عثرا معه على 100 من أجهزة تسخين التبغ إلكترونيًا (شيش إلكترونية)، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 600 ألف جنيه.

وقرر مصطفى العربي مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

القبض على أكثر من ألف شخص في تظاهرات مؤيدة لنافالني بروسيا

القبض على أكثر من ألف شخص في تظاهرات مؤيدة لنافالني بروسيا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

شبكة عيون الإخبارية