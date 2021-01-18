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أمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

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أمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات أمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

مصراوي Masrawy

10:14 م الإثنين 18 يناير 2021

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الثلاثاء طقسًا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحري، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، المتوقعة الثلاثاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

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