أخبار عاجلة

إصابة 5 أشخاص خلال حادث تصادم في بني سويف -
مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية" -
إصابة شخص إثر انفجار أسطوانة غاز في شرق العوينات بالوادي الجديد -
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
"قمر بين عنقودين".. تفاصيل ظاهرة فلكية تشاهد في سماء الوطن العربي الليلة -
أردنية تنتصر في معركتها مع كورونا بالوعي والوقاية -
بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ختام فعاليات مهرجان الهجن الخاص بالذكرى الأولى لافتتاح مضمار شرم الشيخ (صور)

Print
ختام فعاليات مهرجان الهجن الخاص بالذكرى الأولى لافتتاح مضمار شرم الشيخ (صور) ختام فعاليات مهرجان الهجن الخاص بالذكرى الأولى لافتتاح مضمار شرم الشيخ (صور)

مصراوي Masrawy

10:10 م الإثنين 18 يناير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

اختتمت اليوم الإثنين فعاليات مهرجان سباق الهجن المحلي، الذي أقيم بمضمار شرم الشيخ الدولي، خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري، احتفالاً بالذكرى الأولى لافتتاح المضمار.

شهد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ختام الفعاليات في حضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من الوفود من عدة جنسيات مختلفة منها أوكرانيا وبيلاروسيا.

أقيم المهرجان هذا العام تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، بمشاركة 28 قبيلة من 12 محافظة مصرية، وتسابق خلال المهرجان 1172 هجن من مختلف الفصائل.

قال المحافظ إنه جرى تنظيم موسم البطولات هذا محليًا، ذمع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار المستجد.

كما أكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية بهذه الرياضة، كونها خاصة بالقبائل البدوية وبدو سيناء، الذين يحرصون على إحياء تراثهم.

وأعلن المحافظ أنه جاري تطوير مضمار الهجن من خلال إنشاء قرية التراث البدوي، ومضمار للخيل، ليكون إضافة رياضية وصرحًا رياضيًا في مجال سباقات الهجن والخيول، ومن المقرر أن يجرى تنظيم المسابقات والبطولات الدولية التي تجذب وفود السائحين، إضافة لجذب كافة القبائل العربية.

تخلل فعاليات ختام المهرجان استعراض طابور الهجن تحمل لافتات لجميع القبائل المشاركة على مستوى محافظات ، تلاها عرض البيتش باجي والخيول العربية، وأشواط السباق، واحيا مجموعة من شعراء البادية المهرجان بأنواع مختلفة من الشعر العربي، بالإضافة لفرقة الفنون الشعبية بشرم الشيخ.

وفي نهاية المهرجان قام المحافظ بتسليم الكؤوس والدروع للفائزين، بالإضافة لكأس البطولة الذي قامت القبائل المشاركة في السباق بإهدائه لمحافظ جنوب سيناء، نظرًا لجهوده في إنشاء مضمار الهجن ورعايته للمهرجان.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية