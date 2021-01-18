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تطوير منظومة القطاع السياحي

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دعوات لدفن الموتى بمقبرة عمران

بعد اكتظاظ المقبرة القديمة في مدينة العمران التابعة لمحافظة الأحساء «13 كيلومترا من مدينة الهفوف»، بقبور الموتى على مدى عشرات...

33b0202f10.jpgالدمام : عدنان الغزال
afc2e41224.jpg05 | جمادى الآخرة 1442 هـ

خشبة تعيق ربط 3 مناطق

لا تزال عقبة خشبة الواقعة غرب محافظة ظهران الجنوب تقف حجر عثرة في سبيل إكمال أهم مشروع تنموي يربط 3 مناطق إدارية كبرى جنوب المملكة...

icon-byline.pngأبها : عوض الفرحان
icon-clock.png05 | جمادى الآخرة 1442 هـ

5 ضوابط لمزاد بيع لوحات السيارات المميزة

حقق مزاد لوحات المركبات الخصوصي المميزة الذي أقيم، مساء أمس، بمقر إدارة مرور العاصمة المقدسة حصيلة بيع 21.500 للوحات المركبات. وأكد...

icon-byline.pngمكة المكرمة: إبتسام شقدار
icon-clock.png05 | جمادى الآخرة 1442 هـ

400 سلة غذائية بالمجاردة

أطلقت جمعية البر الخيرية بالمجاردة المرحلة الثالثة لتوزيع 400 سلة غذائية على الأسر المستفيدة والمسجلة بالجمعية، ضمن أهداف توفير...

icon-byline.pngأبها : محمد آل عمر
icon-clock.png05 | جمادى الآخرة 1442 هـ

إنهاء تعثر تقني المزاحمية

تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنهاء تعثر مشروع الكلية التقنية للبنات بمحافظة المزاحمية، حسب خطة معتمدة من قبل...

icon-byline.pngالرياض : سعود الخزيم
icon-clock.png05 | جمادى الآخرة 1442 هـ

30 جولة يوميا للنيابة على السجون

تمكنت النيابة العامة من زيادة الرقابة على السجون، ليتجاوز عدد الجولات الرقابية الإلكترونية أكثر من 30 جولة يومياً لكل مراقب، خلال...

icon-byline.pngالرياض: بندر مسلم
icon-clock.png05 | جمادى الآخرة 1442 هـ

لجان لتسريع نقل اختصاصات البلديات إلى البيئة

شكلت وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة عدة لجان مشتركة، لتسريع عملية نقل 7 اختصاصات، إلى وزارة البيئة،...

icon-byline.pngمكة المكرمة: مصلح الفرحان
icon-clock.png05 | جمادى الآخرة 1442 هـ
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الكتب لمنازل الشهداء

في بادرة عنوانها الوفاء للشهداء وتضحياتهم، والتقدير لأبنائهم، نفذت مدارس بتعليم محايل عسير مبادرة «وفاء للشهداء» بتسليم الكتب...

icon-byline.pngأبها : محمد آل عمر
icon-clock.png05 | جمادى الآخرة 1442 هـ

الوطن السعودية

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