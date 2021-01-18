تطوير منظومة القطاع السياحي
بعد اكتظاظ المقبرة القديمة في مدينة العمران التابعة لمحافظة الأحساء «13 كيلومترا من مدينة الهفوف»، بقبور الموتى على مدى عشرات...
لا تزال عقبة خشبة الواقعة غرب محافظة ظهران الجنوب تقف حجر عثرة في سبيل إكمال أهم مشروع تنموي يربط 3 مناطق إدارية كبرى جنوب المملكة...
حقق مزاد لوحات المركبات الخصوصي المميزة الذي أقيم، مساء أمس، بمقر إدارة مرور العاصمة المقدسة حصيلة بيع 21.500 للوحات المركبات. وأكد...
أطلقت جمعية البر الخيرية بالمجاردة المرحلة الثالثة لتوزيع 400 سلة غذائية على الأسر المستفيدة والمسجلة بالجمعية، ضمن أهداف توفير...
تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنهاء تعثر مشروع الكلية التقنية للبنات بمحافظة المزاحمية، حسب خطة معتمدة من قبل...
تمكنت النيابة العامة من زيادة الرقابة على السجون، ليتجاوز عدد الجولات الرقابية الإلكترونية أكثر من 30 جولة يومياً لكل مراقب، خلال...
شكلت وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة عدة لجان مشتركة، لتسريع عملية نقل 7 اختصاصات، إلى وزارة البيئة،...
في بادرة عنوانها الوفاء للشهداء وتضحياتهم، والتقدير لأبنائهم، نفذت مدارس بتعليم محايل عسير مبادرة «وفاء للشهداء» بتسليم الكتب...