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رئيس مجلس الدولة يُهنئ المستشار حنفي جبالي بتوليه رئاسة مجلس النواب

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رئيس مجلس الدولة يُهنئ المستشار حنفي جبالي بتوليه رئاسة مجلس النواب رئيس مجلس الدولة يُهنئ المستشار حنفي جبالي بتوليه رئاسة مجلس النواب

مصراوي Masrawy

09:27 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمكتبه عقب الجلسة العامة مساء اليوم الإثنين، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بحضور المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين وكيلي مجلس النواب.

ورافق رئيس مجلس الدولة خلال الزيارة المستشار طه كرسوع أمين عام مجلس الدولة، والمستشار سمير عبدالملاك نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمرو فوزي نائب رئيس مجلس الدولة.

في مستهل اللقاء قدم المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة التهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على الثقة الغالية التي أولاها نواب الشعب بانتخابه رئيساً لمجلس النواب، قائلاً: "المستشار جبالي قامة قانونية ودستورية متميزة".

وأعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن سعادته وشكره لرئيس مجلس الدولة على التهنئة الغالية، مؤكداً تقديره العميق للدور الهام والحيوي لقضاء مجلس الدولة، باعتباره قاضي المشروعية وحامي الحقوق والحريات للمواطنين ومراجعة تعاقدات الدولة وحماية المال العام.

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى على أهمية التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والقضائية لإنجاز التشريعات في كافة المجالات، معرباً عن تقديره لرئيس ومستشاري مجلس الدولة وأعضاء قسم التشريع به؛ لمجهوداتهم العظيمة وملاحظاتهم السديدة في مراجعة وصياغة مشروعات القوانين.

ومن جانبه أعرب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، عن ترحيبه بالتعاون المستمر بين مجلس النواب ومجلس الدولة، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطنين ويخدم المنظومة التشريعية للدولة المصرية.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تم انتخابه رئيسا للمجلس الثلاثاء الماضي، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

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