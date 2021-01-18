أخبار عاجلة

إصابة 5 أشخاص خلال حادث تصادم في بني سويف -
مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية" -
إصابة شخص إثر انفجار أسطوانة غاز في شرق العوينات بالوادي الجديد -
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
"قمر بين عنقودين".. تفاصيل ظاهرة فلكية تشاهد في سماء الوطن العربي الليلة -
أردنية تنتصر في معركتها مع كورونا بالوعي والوقاية -
بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 6 آليات مخالفة للأنظمة البيئية

Print
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 6 آليات مخالفة للأنظمة البيئية القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 6 آليات مخالفة للأنظمة البيئية
أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة في منطقة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 6 آليات مخالفة للأنظمة البيئية

باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي بلاغًا عن معدات تابعة لإحدى الشركات أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة في منطقة الرياض، في مخالفة للأنظمة البيئية التي تمنع نقل التربة أو جرفها من دون تصريح.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات، الرائد/ رائد المالكي، أنه جرى ضبط الأشخاص والمعدات في الموقع، وتحرير المخالفة بحق الشركة، وإحالة القضية إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

وأهاب الرائد المالكي بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات البيئية من خلال رقم العمليات الأمنية الموحد (911) في منطقتَي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في بقية مناطق .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بـ 97.7%.. السعودية تتصدر نسب التعافي من كورونا خليجيًا

بـ 97.7%.. السعودية تتصدر نسب التعافي من كورونا خليجيًا

قناة السومرية.. "السعودية" تستورد 5 آلاف طن من الطماطم العراقية

قناة السومرية.. "السعودية" تستورد 5 آلاف طن من الطماطم العراقية

قناة السومرية.. "السعودية" تستورد 5 آلاف طن من الطماطم العراقية

قناة السومرية.. "السعودية" تستورد 5 آلاف طن من الطماطم العراقية

للتنقيب عن آثار ما قبل الإسلام.. لماذا تعطلت بعثة زاهي حواس في السعودية؟

للتنقيب عن آثار ما قبل الإسلام.. لماذا تعطلت بعثة زاهي حواس في السعودية؟

شبكة عيون الإخبارية