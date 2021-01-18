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الإفتاء: نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات ذات التعابير الجنسية حرام شرعًا

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الإفتاء: نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات ذات التعابير الجنسية حرام شرعًا الإفتاء: نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات ذات التعابير الجنسية حرام شرعًا

مصراوي Masrawy

09:22 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية إن "نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته".

واستشهدت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الاثنين، بقوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشيف المصنعة لحلوى معدة بأشكال الأعضاء التناسلية للذكور والإناث، لحفل خاص بنادي الجزيرة، والتي انتقدها رواد مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها خادشة للحياء ومنافية للآداب

وكانت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تناقلت صورًا لمجموعة من السيدات بنادي الجزيرة، بالقاهرة وأمامهن تلك القطع من الحلوى أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.

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