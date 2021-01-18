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جنوب أفريقيا تتجاوز ذروة الموجة الثانية من جائحة كورونا

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جنوب أفريقيا تتجاوز ذروة الموجة الثانية من جائحة كورونا جنوب أفريقيا تتجاوز ذروة الموجة الثانية من جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

09:04 م الإثنين 18 يناير 2021

جوهانسبرج - (د ب أ)

ذكر وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مكهيزي، أن جائحة ربما تكون تجاوزت الذروة الثانية بعد أن بدأت في التراجع في الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن مكهيزي أوضح عبر خطاب متلفز، أن الانتشار الذي تميز بزيادة الاصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس أدى إلى حدوث موجة أشد عدوى من الموجة الأولية التي شهدناها في يوليو الماضي.

ولكن الوزير الجنوب الأفريقي قال إن الانخفاض الأسبوعي بنسبة 23 في المئة في عدد حالات الإصابة الجديدة يبعث على التفاؤل.

وعزا مكهيزي هذا التراجع إلى عوامل كثيرة منها تعزيز التباعد الجسدي كنتيجة لقواعد الإغلاق.

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