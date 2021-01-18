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وزيرا خارجية وأرمينيا يبحثان اتفاق السلام في قره باغ

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وزيرا خارجية روسيا وأرمينيا يبحثان اتفاق السلام في قره باغ وزيرا خارجية وأرمينيا يبحثان اتفاق السلام في قره باغ

مصراوي Masrawy

09:03 م الإثنين 18 يناير 2021

موسكو - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأرميني آرا أيفازيان، هاتفيا، خطوات تنفيذ الجانب الإنساني من اتفاق السلام في قره باغ.

وناقش الجانبان وفق بيان للخارجية الروسية أوردته قناة ( اليوم) اليوم الاثنين خطوات تنفيذ بيان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة موسكو في 11 يناير الجاري، بما في ذلك سياق حل القضايا الإنسانية وإقامة تعاون متعدد الأطراف في المنطقة.

ووقع زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا في الـ9 من نوفمبر الماضي وبعد 44 يوما من القتال في قره باغ، بيانا نص على وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى وجثث القتلى، وتسليم أرمينيا لأذربيجان عددا من المناطق، وانتشار قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين طرفي النزاع، وذلك بطول ممر (لاتشين) الواصل بين قره باغ وأرمينيا.

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