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نقيب المحامين: إحالة مخالفات "فرعون النيل 1" لنيابة الأموال العامة العليا

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نقيب المحامين: إحالة مخالفات "فرعون النيل 1" لنيابة الأموال العامة العليا نقيب المحامين: إحالة مخالفات "فرعون النيل 1" لنيابة الأموال العامة العليا

مصراوي Masrawy

08:58 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مينا غالي:

كشف نقيب المحامين رجائي عطية، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات الواردة بتقريره عن المخالفات التي شابت شراء وإحلال وتجديد المركب السياحي العائم الثابت "فرعون النيل 1" بالنادي النهري للمحامين بالمعادي التابع لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للنقابة العامة للمحامين.

وقال النقيب في كلمته للجمعية العمومية، اليوم الاثنين، عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، إن كلمته تأتي في إطار حرصه المعتاد على نقل أمهات المسائل للجمعية العمومية، مضيفًا: "لاسيما المسائل المتصلة بأموال النقابة العامة أي أموالكم وما قد يحيق بها من أضرار، أو يتم الاستيلاء عليها بأي صورة من الصور".

وأوضح عطية أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل إليه خطابًا يوم 12 يناير الجاري، موقع من وكيل الوزارة رئيس مجموعة العمل المحاسب علاء الدين عبدالفتاح، ومرفق به تقرير عن المخالفات التي شابت شراء وإحلال وتجديد المركب السياحي العائم الثابت "فرعون النيل 1" بالنادي النهري للمحامين بالمعادي، يتكون من 16 ورقة، ومعه المرفقات المؤيدة لكل ما ورد بالتقرير.

وسرد نقيب المحامين، المخالفات التي ذكرها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أوصى بعمل تحقيق لتحديد المسئولية بشأن ضياع مبلغ 2 مليون 410 ألف جنيه على النقابة، والتراخي في خطاب الضمان النهائي، ما أدى إلى إلغائه والإفادة.

وأكد نقيب المحامين: "أنا ملتزم بأن أنفذ ما طلبته اللجنة المعينة بأن أجرى تحقيقًا، وواجب علي وسأفعل بإذن الله أن أحيل هذا التقرير إلى نيابة الأموال العامة العليا لتجري التحقيق اللازم والواجب وتنتهي هي إلى القرارات اللازمة بشأنه".

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