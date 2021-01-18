البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس في الإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

ترأس البابا تواضروس الثاني، صلاة قداس عيد الظهور الإلهي (عيد الغطاس)، مساء اليوم الاثنين، في كنيسة المقر البابوي الملحقة بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية.

وبدأت الصلوات بقداس اللقان ثم تعقبها صلوات القداس الإلهي، بمشاركة عدد محدود من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الثلاثاء بعيد الغطاس، ويُطلق على عيد الغطاس أسماء عديدة منها عيد "تعميد المسيح"، وعيد "الظهور الإلهي"، وعيد "الثيؤفانيا"، وعيد اللقان.

ويعتبر عيد الغطاس من الأعياد السيدية الكبرى الخاصة بالسيد المسيح، ويبدأ عيد الغطاس بالصوم اليوم فيما يسمى بـ"برامون الغطاس"، وهو ثاني أعياد الأقباط بعد عيد الميلاد.

وأطلق عليه الغطاس نسبة إلى المعمودية، ويحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح قَبِلَ العماد فيه بالتغطيس على يد يوحنا المعمدان، بحسب الاعتقاد المسيحي، كما أنه أحد أهم أسرار الكنيسة السبعة، الذي يقوم به القساوسة والكهنة لكل طفل مسيحي.

ويبدأ الاحتفال بإقامة القداس الإلهي من خلال ترتيل آيات الإنجيل ورفع البخور، ومن ثم مباركة المياه التى يتم الاحتفاظ بها كرمز لمياه نهر الأردن، ثم يبدأ القساوسة القداس بصلاة "اللقان".