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محمد أبو العينين يدعو لتخصص المحافظات في الإنتاج لتحقيق التنافسية

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محمد أبو العينين يدعو لتخصص المحافظات في الإنتاج لتحقيق التنافسية محمد أبو العينين يدعو لتخصص المحافظات في الإنتاج لتحقيق التنافسية

مصراوي Masrawy

08:55 م الإثنين 18 يناير 2021

(مصراوي):

أكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الاستثمار هو المفتاح الحقيقي للتنمية في ، مشددًا على أهمية أن يرتبط الاستثمار بالإنتاج والتصدير، قائلًا: "علينا العمل على التخصص في الإنتاج بكل المحافظات لتحقيق التنافسية".

ووجّه أبو العينين خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، التحية لرئيس الوزراء على البيان الذي قدمه والذي يفخر به كل مواطن مصري كشاهد عيان على كل إنجازات الرئيس عبدالفتاح .

وقال: "نحن في عصر المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، حتى أصبح سعر المعلومة أغلى من النفط"، مشيرًا إلى أن الجميع خلف الرئيس في المشروع القومي الكبير.

وأوضح أبو العينين، أن الطموحات والآمال كبيرة، مشددًا على أهمية العمل وفقًا لفكر ورؤى جديدة من خلال تفجير الطاقات القوية في كل محافظة واستنفار المبدعين فيها، قائلًا مصر مليئة بالخبرات والقدرات.

ودعا، إلى ضرورة التقييم الدوري والتنافسية بين المحافظين بشكل يومي وشهري، نظرًا لأهمية المحافظات في عملية التنمية، قائلًا: "لكن علينا تنظيم دورنا لأن الرؤية المستقبلية تخاطب العالم برؤى وأهداف جديدة".

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