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"العازمي وزوجته" يحصدان الماجستير من أمريكا

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"العازمي وزوجته" يحصدان الماجستير من أمريكا "العازمي وزوجته" يحصدان الماجستير من أمريكا

حصل المبتعث "حاكم محمد العازمي" و"حرمه" على درجة "الماجستير" بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى من جامعتين بولاية "جورجيا" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان " العازمي" قد نال درجة "الماجستير" بتقدير "ممتاز" بقسم (علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني) من "جامعة كينساو" الأمريكية. فيما حصلت زوجته "شريفة مزكي العازمي" على "الماجستير" بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص (الطفولة المبكرة) من "جامعة بيرناو" الأمريكية.

وقد رفع المبتعث العازمي وزوجته شكرهما وتقديرهما لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للدعم الكبير الذي يجده الطلاب المبتعثون من أبناء وبنات بالخارج.

كما قدم "العازمي" شكره لإدارة "مدينة الأمير محمد الطبية بالجوف" لتقديمها مثل هذه البعثات الدراسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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