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اليونان تسجل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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اليونان تسجل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليونان تسجل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

08:19 م الإثنين 18 يناير 2021

أثينا - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية اليونانية، اليوم /الإثنين/ تسجيل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وسجلت اليونان 19 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 5 آلاف و488 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.
وأشارت البيانات إلى أن حصيلة الوفيات اليومية في اليونان انخفضت إلى أقل من 20 حالة وفاة لأول مرة منذ عدة أسابيع.
كما يبلغ عدد الحالات الحرجة للمرضى الذين يتلقون علاج في الرعاية المركزة 322 مريضا.
وتشير الإحصائيات إلى أن الوضع في اليونان يتحسن إذ بلغ عدد الوفيات اليومي منذ شهر في 18 ديسمبر، 96 حالة وفاة، وكان عدد الإصابات الجديدة بالفيروس 916 إصابة، وعدد مرضى وحدات الرعاية المركزة 527 مريضا.

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