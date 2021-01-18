​وزير الأوقاف: التطرف يمينًا ويسارًا خطر على المجتمعات

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، انطلاق أولى فعاليات استراتيجية بناء الوعي 2021، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المجلس.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت تحت عنوان "قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره"، وشارك فيها الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور، بحضور الإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وأحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي، ونخبة مختارة من الأئمة والواعظات.

وأكد وزير الأوقاف أن اليوم تاريخي بالنسبة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بسبب وجود هذه الكوكبة من المفكرين وكبار الكتاب الوطنيين، مضيفًا أنهم صانعي ثقافة ووعي من خلال أفكارهم أو من خلال المؤسسات الكبرى التي يترأسونها.

وأضاف: "قد تختلف مفاهيمنا السياسية أو الدينية وإنما يجمعنا في النهاية رابط واحد وهو حب الوطن ومصلحته" وقال: "يمكن أن نختلف في القضايا التفصيلية لكن يجمعنا العمل من أجل وطننا مصر فالمصلحة الوطنية هي الجامع المشترك لنا جميعًا، فهناك اختلاف في الأديان ولكن لا يوجد اختلاف على حب الوطن".

وتابع: "التطرف بطرفيه الحادين المتناقضين خطر كبير سواء كان يمينًا أو يسارًا، فالمتاجرة بالدين والخطاب الديني هو تتطرف يميني يتخذ من الأديان ستارًا سواء كان عن قصد أو سوء فهم وعلينا تصحيح سوء الفهم ومواجهة سوء القصد، لأن مخربين الأوطان يكافئون على ذلك، كذلك فالتطرف اليساري وهو الفهم الخاطئ لمفاهيم الحرية والتي يطلق عليها الفوضى الخلاقة أو المتاجرة بحقوق الإنسان، كما أن الإلحاد في الوطن العربي هو ممول وموجه لضرب المفاهيم الصحيحة للدين".

وأوضح أن من يتاجرون بالدين للوصول إلى السلطة سواء بسوء قصد أو سوء فهم يضرون بمصالح وطنهم، ومفهوم الجهاد واسع جدا فهناك جهاد بالدعوى وجهاد بالقتال، والجهاد في عصرنا الحالي هو إعلان الدولة حالة التعبئة العامة، وقال: "أطلقنا استراتيجية بناء الوعي ونعمل مع كل الشركاء الوطنيين على نجاحها، ونواجه توظيف الأيديولوجيات اليمينية واليسارية.

وأشار إلى أن هناك 5 واعظات و6 أئمة سيسافرون إلى السودان نهاية الشهر الجاري، ويجوبون الولايات المختلفة على مدار 12 يوم، لنشر التعاليم الصحيحة ديننا الحنيف، وكان هناك 15 مجموعة من أئمة السودان في مصر خلال الأيام الماضية وحضروا عدة ندوات حول الخطابة، وهناك تعاون كامل مع الجانب السوداني، والغرض في النهاية هو تحويل الوعي بمفاهيم وتعاليم الدين الصحيحة من ثقافة النخبة إلى ثقافة الشعب".