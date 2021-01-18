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رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الاستماع لرئيس الوزراء و"" و"التنمية المحلية"

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رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الاستماع لرئيس الوزراء و"التموين" و"التنمية المحلية" رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الاستماع لرئيس الوزراء و"" و"التنمية المحلية"

مصراوي Masrawy

07:48 م الإثنين 18 يناير 2021

(مصراوي):

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعاود المجلس الانعقاد غدًا الثلاثاء.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إلقاء رئيس مجلس الوزراء، بيان عن إنجازات ، كما ألقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بيانًا عن أداء وزارته، وأيضًا ألقى الدكتور علي المصيلحي وزير بيانًا عن آداء وزارته.

ووافق المجلس على إحالة بيان وزير التموين الذي ألقاه أمام المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة الشئون الاقتصادية للتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير.

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مصراوي Masrawy

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