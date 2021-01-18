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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعاود المجلس الانعقاد غدًا الثلاثاء.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إلقاء رئيس مجلس الوزراء، بيان عن إنجازات الحكومة، كما ألقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بيانًا عن أداء وزارته، وأيضًا ألقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بيانًا عن آداء وزارته.

ووافق المجلس على إحالة بيان وزير التموين الذي ألقاه أمام المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة الشئون الاقتصادية للتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير.