رئيس النواب يوافق على مقترح أشرف رشاد بشأن تأجيل اجتماعات اللجان النوعية

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):



وافق مجلس النواب على اقتراح زعيم الأغلبية النيابية أشرف رشاد، بإلغاء عقد اجتماعات اللجان النوعية، لأهمية نقاشات الجلسات العامة، والتي لايمكن معها أن يترك النواب التفصيلات شديدة الأهمية في النقاشات تحت القبة، من أجل حضور اجتماعات أخرى في اللجان رغم أهميتها.

وقال أشرف رشاد إنه من الأفضل تأجيل اجتماعات اللجان لفترة لاحقة، وألا يتم السماح إلا للجان التي يحضرها الوزراء فقط، وأن تعقد في الخامسة مساء، ووافق المستشار حنفي جبالي على المقترح.

يشار إلى أن مجلس النواب استغرق جلسات مطولة في استدعاء الحكومة ومناقشة الوزراء في برامجهم، وسط انعقاد لبعض لجان البرلمان.

ورفع بعدها المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد إلقاء رئيس الحكومة بيانه، ووزيري الإدارة المحلية والتموين، ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الثلاثاء، حيث يلقي وزيري التعليم العالي، والدولة للإعلام بيانًا أمام المجلس حول ما تم تنفيذه من البرنامج.