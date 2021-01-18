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وفاة نائب رئيس جامعة المنوفية السابق متأثرًا بكورونا

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وفاة نائب رئيس جامعة المنوفية السابق متأثرًا بكورونا وفاة نائب رئيس جامعة المنوفية السابق متأثرًا بكورونا

مصراوي Masrawy

08:10 م الإثنين 18 يناير 2021

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت قيادات جامعة المنوفية، مساء اليوم الإثنين، وفاة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السيد قرمان، أستاذ القانون ونائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، عن عمر ناهز 61 سنة، على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهور حالته الصحية.

كشف مصدر طبي بالجامعة، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الراحل توفي داخل العناية المركزة بالمستشفى الجامعي في قسم عزل حالات كورونا لأعضاء هيئة التدريس، مضيفًا أنه وصل المستشفى في حالة متدهورة، وكان يُعاني من مشاكل صحية أخرى، أخرت حالته.

من جانبه، نعى الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، صديقه الراحل وزميله لسنوات طويلة ضمن إدارة جامعة المنوفية، مُعبرًا عن حزنه الشديد لفقده.​

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مصراوي Masrawy

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