المتهم بإشعال "توكتوك" القليوبية: كان مهرًا لصاحبته وأحرقته انتقامًا ​

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت النيابة العامة في كفرشكر، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عامل على ذمة اتهامه بحرق مركبة "توكتوك" ملك ربة منزل، بداعي رفضها الزواج منه.

قال المتهم -وفق التحقيقات التي أجريت معه اليوم الإثنين- إنه قرر الانتقام من صاحبة "التوكتوك"، مدعيًا أنه قدم لها مهرًا بغية الزواج منها، وأنها ماطلته في أمر الزواج.

"عشمتني بالزواج عشان أجيبلها التوك توك وضحكت عليا"؛ قال المتهم في نص اعترافاته أمام جهات التحقيقات، موضحًا أنه كانت تربطه علاقة حب طويلة بصاحبة التوتوك، وأنهما كانا عاملين في محل أسماك حينما تطورت علاقة الحب بينهما، واتفقا على الزواج، لكنها كانت تماطله في كل مرة يطلب منها الذهاب لأسرتها وطلبها للزواج.

أضاف المتهم أنها ظلت توهمه بحبها له وتحصل منه على أموال بحجة شراء "توكتوك" كمشروع يدر ربحًا عليهما لتدبير نفقات الزواج، حتى وافقها واشترى "التوكتوك" مهرًا، ووثقه باسمها. ادعى المتهم أيضًا أنه كان يدفع القسط الشهري للتوكتوك من راتبه بالمحل.

أوضح المتهم كذلك في أقواله أنه لاحظ أن المذكورة تتهرب منه، قبل أن تطلب ترك العمل في محل السمك تنصلاً من طلب الزواج، إلى أن رفضت الارتباط به صراحةً، فقرر الانتقام منها بحرق "التوك توك".

وفي أقوالها، قالت صاحبة "التوك توك" إن المتهم كان يهددها طلبًا لزواجها عرفيًا، وهو ما رفضته، وعاقبها عليه بحرق "التوك توك".

كان مدير أمن القليوبية اللواء فخر الدين العربي تلقى إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، بنشوب حريق بمركبة توك توك ملك "ن.ف.م" 30 عامًا - ربة منزل، مقيمة بعزبة الجندي التابعة لقرية أسنيت.

انتقل العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث شمال بنها، وبسؤال صاحبة التوك توك، اتهمت "م.م.ح" مقيم منيا القمح شرقية، بإشعال النيران بمركبة التوك توك ملكها، وذلك لوجود خلافات بينهما، لرغبته في الزواج بها عرفيًا ورفضها ذلك.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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