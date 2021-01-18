بينها الأنف الأحمر.. 8 عيوب في بشرتك تخبرك عن وضعك الصحي

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مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

أحيانًا يكشف وجهنا أكثر مما قد نرغب في قوله، وهذه ميزة في الواقع، حيث يمكن أن يساعدك ذلك في إلقاء نظرة فاحصة على وجهك على فهم أي مناطق بها اختلالات في جسمك، ما قد يمنع الإصابة بمرض في المستقبل.

وفيما يلي 8 عيوب في بشرتك تخبرك بوضعك الصحي، حسب ما جاء في موقع "brightside" الأمريكي.

1- الأنف الأحمر:

يوجد العديد من الأوعية الدموية على أنوفنا، وتوسعها يؤدي إلى تغير لونها، ومن أسباب ذلك التغيرات في درجة الحرارة أو الحساسية أو الإجهاد العاطفي أو سيلان الأنف، لكن على أي حال، سيكون الاحمرار مؤقتًا إذا تم القضاء على السبب.

لكن إذا كان أنفك أحمر دائمًا، فيجب عليك الانتباه إلى حالة الأوعية الدموية ومراجعة نمط حياتك واستشارة طبيبك للحصول على تشخيص محدد.

2- اصفرار الوجه والعينين:

يحدث هذا عندما تتراكم الكثير من النفايات في الجسم، وعادة ما يتم ملاحظته عند الأطفال المولودين قبل 38 أسبوعًا لأن الكبد لا يعمل بشكل صحيح، أما في البالغين، يمكن أن يعني اليرقان مشاكل أكثر خطورة، لذا يجب عليك الذهاب للطبيب المتخصص لفحص الكبد والمرارة والبنكرياس.

3- طفح الفراشة:

يمكن أن يحدث طفح جلدي صغير على الوجه بسبب مستحضرات التجميل المختارة بشكل غير صحيح أو الحساسية أو تغير المناخ أو الاستهلاك المفرط للحلويات، وبمجرد التخلص من العامل المثير، سيختفي الطفح الجلدي.

ولكن إذا كان الطفح الجلدي يحتل كلا الخدين ويشبه شكل فراشة، فيمكن أن يشير إلى الذئبة، وتعد الأعراض الأخرى لمرض الذئبة هي الحمى وآلام المفاصل وتصبح الأصابع زرقاء في الطقس البارد.

4- تقشير الجلد حول الفم والأنف:

يمكن أن تكون التغييرات في الجلد حول الفم والأنف نتيجة لأسباب مختلفة، ولكن في أغلب الأحيان يعني ذلك نقص الفيتامينات الأساسية A أو C أو E أو B في الجسم، وغالبًا ما يكون التقشير مصحوبًا بضعف عام وضعف التركيز أو الانتباه وفقدان الشعر.

5- تقرحات حول الشفاه والفم:

من المحتمل أن تكون القروح حول الشفاه والفم والأنف ناتجة عن فيروس الهربس من النوع الأول، وقد تندلع القروح عندما يضعف جهاز المناعة لدى الشخص بسبب الإجهاد أو المرض أو التعب، وعادة ما تختفي من تلقاء أنفسهم، ومع ذلك، هناك مراهم خاصة تباع في الصيدليات.

6- تشقق الشفاه:

نشعر جميعًا بشفاه جافة ومتشققة من وقت لآخر، خاصة في فصل الشتاء أو بعد فترة طويلة في الشمس، ويمكن أن تشير الشقوق أيضًا إلى رد فعل تحسسي.

7- كثرة الشعر على الوجه:

عند النساء الشابات، قد يشير الشعر الزائد إلى أن المبايض لا تعمل بشكل صحيح، وهذا ما يسمى متلازمة تكيس المبايض ويمكن أن يسبب صعوبات في الحمل، لذا يوصى بزيارة طبيب أمراض النساء لتلقي العلاج، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك محاولة تجنب استهلاك المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

8- فرط تصبغ في الوجه:

إذا كانت هناك بقع داكنة على الخدين وعلى جسر الأنف، فهذه علامة على الكلف، وهو نوع من فرط التصبغ، وإنه أكثر شيوعًا بين النساء ويتطور بشكل أسرع بين الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، كما أن التعرض المتكرر لأشعة الشمس يحفز نموه، وعادة ما تصاب الشابات بالكلف أثناء الحمل، وغالبًا ما يختفي من تلقاء نفسه، ومع ذلك، هناك العديد من مستحضرات التجميل لمحاربة فرط التصبغ مثل العلاج بالليزر، ومستحضرات التجميل المبيضة، والتقشير الكيميائي.