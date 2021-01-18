‏يان كوبيش يتسلم رسميًا مهامه كمبعوث أممي لليبيا بداية من 1 فبراير

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مصراوي Masrawy

وكالات

‏يتسلم يان كوبيش، رسميًا مهام منصبه كمبعوث أممي لليبيا بداية من 1 فبراير المقبل، حسبما ذكرت "العربية".

ويُعد يان كوبيتش الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم ووزير الخارجية السابق في بلاده، خليفة غسان سلامة بعد استقالة الأخير من منصبه منذ عام تقريبًا، وجاء اختياره وسط خلافات دولية على هوية المبعوث الأممي الجديد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد رشّح كوبيش لخلافة سلامة الذي استقال من المنصب في مارس الماضي بسبب "الإجهاد"، على حد وصفه، وتولّى ستيفاني وليامز، نائب الأخير منصب القائم بأعمال المبعوث الدولي إلى ليبيا.

وجاء تعيين كوبيش بعدما وافق مجلس الأمن الشهر الماضي على خطة الأمين العام لتعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا الذي أبلغ الأول بعدها بأسبوع بأنه لن يتمكّن من الاضطلاع بالمهمة "لأسباب شخصية وعائلية".