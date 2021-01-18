ضبط 44 كيلو جرام أغذية فاسدة وتحرير 22 محضرًا في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

نظم قسما مراقبة الأغذية بإدارتي ببا والفشن الصحيتين جنوب بني سويف، حملتين على عدد من المنشآت التجارية بالمركز، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب.

جرى خلال الحملتين تحرير 22 محضر متنوع من بينها 7 محاضر بمركز ببا، و15 محضرًا بمركز الفشن، كما جرى سحب 36 عينة أغذية مختلفة لتحليلها لبيان مدى صلاحيتها.

وفي السياق، جرى ضبط 44 كيلو جرام أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها 14 كيلو جرام لانشون منتهي الصلاحية، و 15 كيلو جرام شيبسي مخلفات مصانع، و 15 كيلو جرام أغذية متنوعة.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.​