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جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن وكيل وزارة الصحة في جنوب سيناء الدكتور أيمن رخا، اليوم الإثنين، تعافي ١٣ شخصًا من فيروس كورونا، ضمن حالات العزل المنزلي.

أوضح وكيل الصحة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس خلال الموجة الثانية جائحة فيروس كورونا المستجد، والذين كانوا تحت العزل المنزلي بلغ ٥٤ حالة، تعافى منهم 13 حالة، وما يزال ٤١ خاضعين للعزل المنزلي، وجميعهم حالاتهم مستقرة تمامًا وأعراضهم بسيطة، ويتلقون الرعاية الطبية والعلاج اللازم، تحت إشراف فرق طبية على أعلى مستوى.

أشار وكيل الصحة أيضًا إلى أنه جرى تخصيص فرق طبية من العاملين بقطاع الرعاية الأساسية بكافة مدن المحافظة، لتلقي استفسارات المواطنين حول جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف تقديم المشورة الطبية اللازمة حول فيروس كورونا، وقواعد العزل المنزلي.

وتابع: "كما جرى تخصيص فرق طبية أخري لمتابعة حالات العزل المنزلي متابعة دورية، من خلال قياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين بالدم، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لحالات العزل المنزلي".

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لأعضاء الفريق الطبي بقطاع الرعاية الأساسية، وأقسام العزل، وكافة العاملين بصحة جنوب سيناء، لما يقدمونه من جهد وعطاء في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد مشيدًا بدورهم في المحافظة على صحة وسلامة المرضى.​