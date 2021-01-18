جامعة جازان: حققنا تصاعداً ملحوظاً في مجالات البحث والنشر العملي

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جاءت ضمن أفضل 10 مؤسسات بحثية بالمملكة في مجال الأبحاث المتعلقة بـ"كورونا"

شهدت جامعة جازان إنجازات نوعية في مجال البحث العلمي خلال العام 2020، وحققت نتائج تصاعدية في النشر العلمي بقاعدة البيانات العالمية "سكوبس" إلى جانب حصولها على مركز متقدم ضمن أفضل 10 جامعات ومؤسسات بحثية على مستوى المملكة في مجال الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا، وارتفاع ميزانية البحث العلمي على مستوى الجامعة في عام 2020 بما يعادل ثلاثة أضعاف ميزانيتها في عام 2016.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن هذا النمو المتزايد والنوعي في النشر العلمي يعكس قدرات الجامعة البحثية حيث تصاعد حجم الأبحاث المنشورة في قاعدة البيانات العالمية “سكوبس” والتصنيف العلمي ISI من 333 بحثاً في عام 2016 إلى 643 بحثاً في عام 2020، كما ارتفع عدد الاستشهادات العلمية المنشورة من 1461 استشهاداً في عام 2016 إلى 8754 استشهاداً في عام 2020م.

وأكد استمرار الجامعة في إستراتيجية دعمها للأبحاث العلمية، واستهداف أوعية النشر الدولية بأعلى مستويات الجودة والمنافسات العالمية في البحث العلمي الأساسي والتطبيقي المرتبط بمخرجات ذات ‏قيمة اقتصادية أو ابتكارية أو براءات اختراع، وتخصيص الدعم المالي لها، انطلاقاً من الدعم السخي الذي تحظى به من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وبمتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وذلك تعزيزاً لإسهام الجامعة الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030م.

من جانبه، أكد وكيل جامعة جازان للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين حرص الجامعة على إثراء ودعم البحث العلمي بتوفير البيئة العلمية المناسب، مبيناً أن إنجازات البحث العلمي للجامعة في عام 2020م شملت توقيع عقود 20 مجموعة بحثية ضمن برنامج التمويل المؤسسي لوزارة التعليم للبحث والتطوير والابتكار، ودعم 35 مشروعاً بحثياً لأعضاء هيئة التدريس السعوديين الجدد الملتحقين بالجامعة بعد فترة الابتعاث ضمن برنامج واعد، كما تم دعم 103 مشروعات بحثية وريادية وابتكارية طلابية، إلى جانب مكافأة 166 من أعضاء هيئة التدريس نشروا أوراقاً علمية بمجلات مصنفة ضمن ISI، إضافة إلى نجاح مركز البحوث والدراسات البيئية بالجامعة في زراعة أشجار العود والصندل في منطقة جازان.