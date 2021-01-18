أخبار عاجلة

إصابة 5 أشخاص خلال حادث تصادم في بني سويف -
مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية" -
إصابة شخص إثر انفجار أسطوانة غاز في شرق العوينات بالوادي الجديد -
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
"قمر بين عنقودين".. تفاصيل ظاهرة فلكية تشاهد في سماء الوطن العربي الليلة -
أردنية تنتصر في معركتها مع كورونا بالوعي والوقاية -
بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بريطانيا تعرب عن بالغ القلق إزاء قرار إسرائيل بناء 780 وحدة استيطانية

Print
بريطانيا تعرب عن بالغ القلق إزاء قرار إسرائيل بناء 780 وحدة استيطانية بريطانيا تعرب عن بالغ القلق إزاء قرار إسرائيل بناء 780 وحدة استيطانية

مصراوي Masrawy

06:39 م الإثنين 18 يناير 2021

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت بريطانيا عن بالغ القلق إزاء قرار حكومة إسرائيل بالموافقة على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مناطق في عمق الضفة الغربية مما قد يؤدي إلى تهديد مفاوضات السلام في المستقبل .

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، فى بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم، "إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتهدد بتقويض الجدوى للحل القائم على الدولتين"، وأضاف أن المملكة المتحدة تطالب بوقف بناء هذه المستوطنات في القدس الشرقية وأماكن أخرى في الضفة الغربية على الفور.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

شبكة عيون الإخبارية