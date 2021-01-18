بريطانيا تعرب عن بالغ القلق إزاء قرار إسرائيل بناء 780 وحدة استيطانية

مصراوي Masrawy
06:39 م الإثنين 18 يناير 2021
القاهرة - (أ ش أ):
أعربت بريطانيا عن بالغ القلق إزاء قرار حكومة إسرائيل بالموافقة على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مناطق في عمق الضفة الغربية مما قد يؤدي إلى تهديد مفاوضات السلام في المستقبل .
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، فى بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم، "إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتهدد بتقويض الجدوى للحل القائم على الدولتين"، وأضاف أن المملكة المتحدة تطالب بوقف بناء هذه المستوطنات في القدس الشرقية وأماكن أخرى في الضفة الغربية على الفور.