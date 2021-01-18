أخبار عاجلة

إصابة 5 أشخاص خلال حادث تصادم في بني سويف -
مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية" -
إصابة شخص إثر انفجار أسطوانة غاز في شرق العوينات بالوادي الجديد -
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
"قمر بين عنقودين".. تفاصيل ظاهرة فلكية تشاهد في سماء الوطن العربي الليلة -
أردنية تنتصر في معركتها مع كورونا بالوعي والوقاية -
بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 10 متهمين في قضية "التخابر مع ليبيا" لـ 8 فبراير

Print
تأجيل محاكمة 10 متهمين في قضية "التخابر مع ليبيا" لـ 8 فبراير تأجيل محاكمة 10 متهمين في قضية "التخابر مع ليبيا" لـ 8 فبراير

مصراوي Masrawy

06:46 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة، تأجيل محاكمة 10 متهمين -بينهم متهم واحد حضوري وهو "محمد رجب عبد الواحد" و9 غيابي- في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع ليبيا"، لجلسة 8 فبراير؛ لعدم حضور المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وطارق محمود.

كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا؛ بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

شبكة عيون الإخبارية