تأجيل محاكمة 10 متهمين في قضية "التخابر مع ليبيا" لـ 8 فبراير

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مصراوي Masrawy

كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة، تأجيل محاكمة 10 متهمين -بينهم متهم واحد حضوري وهو "محمد رجب عبد الواحد" و9 غيابي- في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع ليبيا"، لجلسة 8 فبراير؛ لعدم حضور المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وطارق محمود.

كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا؛ بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.