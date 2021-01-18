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إيران تسجن رجل أعمال أمريكي مزدوج الجنسية بتهمة التجسس

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إيران تسجن رجل أعمال أمريكي مزدوج الجنسية بتهمة التجسس إيران تسجن رجل أعمال أمريكي مزدوج الجنسية بتهمة التجسس

مصراوي Masrawy

06:27 م الإثنين 18 يناير 2021

طهران - (د ب أ)

أصدرت محكمة في طهران، حكمًا بالسجن 10 سنوات بحق رجل أعمال إيراني أمريكي بتهمة التجسس، حسبما أفادت "إن بي سي نيوز".

ونقلت شبكة "إن بي سي" ، عن صديق للأسرة لم تذكر هويته، قوله إنه تم استدعاء عماد شرقي إلى المحكمة لأول مرة في 30 نوفمبر وإبلاغه أنه أدين.

وتم اعتقال شرقي أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر حدودها الغربية في 6 ديسمبر بعد الإفراج عنه بكفالة بتهمة التجسس و"جمع معلومات استخباراتية عسكرية"، حسبما أفاد نادي الصحفيين الشباب الإيراني الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تقرير نادي الصحفيين الشباب لم يشر إلى جنسية شرقي الأمريكية، لكنه احتوى على العديد من الإشارات إلى صلاته بصندوق رأس المال الاستثماري في إيران "سارافا" وهو مسؤول عن بعض من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في البلاد.

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