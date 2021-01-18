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يحقق مصلحة الوطن.. رئيس النواب: برنامج يعكس رؤية شاملة وتعاون السلطات

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يحقق مصلحة الوطن.. رئيس النواب: برنامج الحكومة يعكس رؤية شاملة وتعاون السلطات يحقق مصلحة الوطن.. رئيس النواب: برنامج يعكس رؤية شاملة وتعاون السلطات

مصراوي Masrawy

06:44 م الإثنين 18 يناير 2021

(مصراوي):

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن برنامج يعكس الرؤية الشاملة الطموحة 2030، للرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، وهي الرؤية التي وجه بها سيادته للحكومة، بهدف وضعها موضع التنفيذ، وهو الموضوع الذي يعد محل الاهتمام اليوم من جميع المواطنين في ، كحجر الزاوية في حتمية تعاون جميع مؤسسات الدولة المصرية وسلطاتها وفقا لأحكام الدستور، وفي ذروتها السلطتان التشريعية والتنفيذية، من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن، والتأكد من توفير الحياة الكريمة لكل مواطن في مصر.

وأضاف رئيس النواب، أن الرئيس يحرص على ذلك دائما بأمانة وإخلاص في أفعاله قبل أقواله، بالاستجابة لنبض المواطنين، وتواجده المستمر بين أبنائه العاملين في جميع مواقع العمل، بالمشروعات الواعدة التي تحقق الخير والنماء في كل ربوع مصر، وهو مانأمل، نحن نواب شعب مصر العظيم أن نكون سندا ودعما في كل وقت وحين لهذه المجهودات وتلك الرؤية ودفعها في الإطار الصحيح.

وتابع : "نؤكد على تشجيع الإيجابيات وتصحيح السلبيات، واضعين نصب أعيننا ضرورة استمرار التعاون المثمر بين المجلس والحكومة، من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة لخدمة وطننا الغالي".

ونوه جبالي أن بيان الحكومة، هو بيان عام عما تم إنجازه لجميع الوزارات، وسوف يحضر بعد انتهاء جميع الوزراء من إلقاء بياناتهم، لمناقشة بيانه وبيان الوزراء جميعًا، وهو مايحقق الهدف من المناقشة بصورة شاملة متكاملة.

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مصراوي Masrawy

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