أخبار عاجلة

إصابة 5 أشخاص خلال حادث تصادم في بني سويف -
مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية" -
إصابة شخص إثر انفجار أسطوانة غاز في شرق العوينات بالوادي الجديد -
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
"قمر بين عنقودين".. تفاصيل ظاهرة فلكية تشاهد في سماء الوطن العربي الليلة -
أردنية تنتصر في معركتها مع كورونا بالوعي والوقاية -
بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير في البرلمان: لدينا مخزون كافي من القمح والسكر والأرز واللحوم

Print
وزير التموين في البرلمان: لدينا مخزون كافي من القمح والسكر والأرز واللحوم وزير في البرلمان: لدينا مخزون كافي من القمح والسكر والأرز واللحوم

مصراوي Masrawy

06:36 م الإثنين 18 يناير 2021

(مصراوي):


قال الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، إن الهدف الاستراتيجي الأول للوزارة، هو حماية الأمن القومي المصري وخاصة الأمن الغذائي.

وأشار الوزير في بيانه أمام مجلس النواب، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وصل إلى 5 أشهر، و3 أشهر للسكر، ومخزون الأرز يكفي حتى الموسم المقبل، أما الزيت فقال المصيلحي: "نستورد 95% منه".

وأوضح: "لدينا وفرة في اللحوم الطازجة والمجمدة، وقاربنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن".

وأكد أن هذا لم يكن يحدث إلا بوجود رؤية استراتيجية واضحة، مضيفًا: "اليوم نحن في موقف متميز ولم نعد نسمع عن وجود أي احتكارات للسلع الاستراتيجية".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

شبكة عيون الإخبارية