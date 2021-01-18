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مصطفى بكري: قدر محافظات الصعيد أن تظل بدون خدمات

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مصطفى بكري: قدر محافظات الصعيد أن تظل بدون خدمات مصطفى بكري: قدر محافظات الصعيد أن تظل بدون خدمات

مصراوي Masrawy

06:35 م الإثنين 18 يناير 2021

(مصراوي):

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قدر محافظات الصعيد أن تظل بلا خدمات، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح بالاهتمام بالصعيد.

وتساءل بكري عن آلية اختيار محافظين الصعيد، ودورهم وما يحدث من صراعات بين المحافظين ونوابهم، موضحًا أن اللواء عادل لبيب سبق وحول محافظة قنا إلى "جنة" بنفس الإمكانيات الموجودة حاليًا، ما يعني أن الفكرة في الاختيارات.

وأشار بكري إلى أن هناك إشكاليات مثل قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تم تنفيذه بطريق خاطئ، والذي دمر بيوتًا ما كان لها أن تدمر، بسبب وجود أيدي مرتعشة وتطبيق خاطئ، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يكن يهدف لذلك أبدًا.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن إنفاق 90 مليار جنيه في عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظات خلال العامين الأخيرين، استفاد منها 60 مليون مواطن، من خلال مشروعات للطرق والكباري لتسهيل حركة المرور والربط الاقتصادي ومشروعات النظافة والإنارة وتنمية القرى وتوفير فرص عمل.

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