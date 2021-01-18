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أول رحلة جوية قطرية تصل إلى القاهرة بعد توقف 3 سنوات

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أول رحلة جوية قطرية تصل إلى القاهرة بعد توقف 3 سنوات أول رحلة جوية قطرية تصل إلى القاهرة بعد توقف 3 سنوات

مصراوي Masrawy

06:28 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، أولى رحلات الخطوط القطرية، قادمة من الدوحة، بعد فترة انقطاع دامت لنحو 3 سنوات على خليفة أزمة إغلاق الأجواء المصرية أمام الطيران القطري.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط القطرية رقم QR1301، القادمة من مطار الدوحة وصلت، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، والمخصص لتسيير رحلات الطيران القطري.

ومن المقرر أن تغادر الرحلة القطرية رقم QR1032 مطار القاهرة في طريق العودة إلي الدوحة في الثامنة مساء اليوم، وعلى متنها 120 راكبًا.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، استئناف الرحلات الجوية إلى بدء من اليوم الاثنين، بواقع رحلة واحدة يوميًا، إلى مطار برج العرب بالإسكندرية يوم 25 يناير الجاري، بواقع رحلتين أسبوعيًا.

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