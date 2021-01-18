​المصيلحي: أرشفة كافة العلامات التجارية استغرق عامين بمعاونة الاتحاد الأوروبي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال وزير التموين علي المصيلحي، إنه سيكون لدينا السجل التجاري المجمع، لربط السجل التجاري والصناعي والموردين والمصدرين، مضيفًا أن تشعب البيانات لا يسهل الإجراءات ما كان يمثل تحديًا كبيرًا.

وأضاف الوزير في الجلسة العامة للنواب اليوم الاثنين، أنه جاري توفير مخزون آمن وخطة لزيادة كفاءة التوزيع، وأوضح أنه يجب توفير المخازن التي تستطيع الحفاظ على السلع التي يستهدف تخزينها بشكل استراتيجي.

وفيما يتعلق بالعلامات التجارية، قال الوزير إن البحث عن علامة مناسبة كان يستغرق وقتًا طويل جدًا، مضيفًا أن الوزارة نجحت في أرشفة كافة العلامات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي على مدار عامين كاملين، وتم إتاحة العلامات التجارية من مكاتب السجل التجاري.

وتابع: "النهوض بمستويات التشغيل يتطلب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ولدينا فيه مشروعين، الأول جمعيتي، والثاني العربات المتنقلة، كجزء من تلك المشروعات، وأنا من جانبي أتوجه بالشكر للنواب الذين يساعدوننا في الارتقاء بتلك المشروعات، ووصلنا إلى 5990 ضمن المرحلة الثالثة للعربات المتنقلة، والذي أعقبه مبادرة حياة كريمة ضمن 50 مركزًا بالمرحلة الرابعة لتوفير فرص عمل ضمن مشروع سينقل وجه مصر إلى منطقة أفضل، والاهتمام يجب أن يصل إلى أصغر قرية".

​