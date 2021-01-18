غدًا.. "الدراسات الاجتماعية" تُقيم ندوة علمية لمناقشة لقاح كورونا بالمملكة

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بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات والبحوث

تنظّم الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية غداً، ندوة علمية بعنوان "لقاح كورونا في المملكة العربية السعودية التثقيف الصحي والوعي المجتمعي".

وتهدف الندوة إلى التعرف على المنظور الطبي لقاح كورونا والأبعاد النفسية لتقبل اللقاح، والمنظور الاجتماعي المؤثرات الاجتماعية لتقبل اللقاح ما بين مؤيد ومعارض من خلال نخبة من المتحدثين عبر المنصة الافتراضية زوم بواقع عدد ٣ ساعات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وستقدم الندوة من جلستها عددًا من أوراق العمل تحمل عناوين "المنظور الطبي واللقاح" و"الأبعاد النفسية لتقبل اللقاح" و"المنظور الاجتماعي المؤثرات الاجتماعية لتقبل اللقاح بين مؤيد ومعارض".