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نشوب حريق بجوار الكابيتول وإغلاق المجمع بسبب تهديد أمني خارجي ()

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نشوب حريق بجوار الكابيتول وإغلاق المجمع بسبب تهديد أمني خارجي (فيديو) نشوب حريق بجوار الكابيتول وإغلاق المجمع بسبب تهديد أمني خارجي ()

مصراوي Masrawy

06:01 م الإثنين 18 يناير 2021

وكالات:
نشب حريق بجوار مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، ما أدى إلى إغلاق المجمع، بسبب ما اعتبرته شرطة الكابيتول "تهديدا أمنيا خارجياً".
ونشر صحفيون أمريكيون، مقطع للدخان المتصاعد من الحريق بجوار الكابيتول.
وذكرت الشرطة الأمريكية، أنه لا تهديد أمني يذكر جراء الحريق الذي اندلع بالقرب من الكابيتول.
وقالت "إن بي سي" الأمريكية، إن الحريق اندلع في مخيم إيواء لمشردين بالقرب من المجمع.

JUST IN - Smoke rising behind the U.S. Capitol building. Emergency announcement playing at Capitol grounds. People who were on the grounds for the inauguration rehearsal have left.pic.twitter.com/JFNAVlIpUq

— Disclose.tv ???? (@disclosetv)

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