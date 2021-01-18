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وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان اليوناني (صور)

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وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان اليوناني (صور) وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان اليوناني (صور)

مصراوي Masrawy

06:00 م الإثنين 18 يناير 2021

(مصراوي):


التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول كونستانتينوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له الذي يزور حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية واليونانية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، بمرافقة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة نظيره اليونانى وتناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات المتميزة والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة للبلدين، بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية حرص بلاده على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التنسيق بما يلبي المصالح المشتركة للجانبين في ضوء عمق العلاقات بين مصر واليونان.

حضر اللقاءات عددًا من قادة القوات المسلحة والملحق العسكري اليوناني بالقاهرة.

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