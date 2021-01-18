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تنفيذي بني سويف يوافق على تخصيص أرض لإنشاء مدرستين

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تنفيذي بني سويف يوافق على تخصيص أرض لإنشاء مدرستين تنفيذي بني سويف يوافق على تخصيص أرض لإنشاء مدرستين

مصراوي Masrawy

06:05 م الإثنين 18 يناير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة خارج الزمام بناحية كوم أبوراضي لصالح مديرية التربية والتعليم، بغرض إقامة مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية، على مساحة 8400 مترًا مربعًا، وذلك لخدمة العملية التعليمية بمركز ومدينة الواسطى.

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 331 مترًا مربعًا بالدور الأرضي بمبنى المكتبة الثقافية بقرية دشطوط بمركز سمسطا، وذلك لإقامة سجل مدني لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة لها، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 2202مترًا مربعًا، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية مازروة، وذلك بدلاً من إقامة مدرسة للتعليم الفني بذات المساحة، نظرًا لصغرها عن المساحة المطلوب توافرها لإقامة مدارس فنية، وملائمة المساحة المتاحة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة،في حضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش نائبا المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة.​

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