البرلمان يحيل بيان وزير التنمية المحلية للجنة المختصة لدراسته

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):



وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، والمناقشات التي دارت حوله، إلي لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لمتابعة عمل الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة والتأكد من تنفيذ الإيضاحات التي قدمها وزير التنمية المحلية على أرض الواقع.

جاء ذلك عقب إلقاء اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بيانًا حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وتعقيب النواب عليه، فيما طالب حنفي جبالي، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير لعرضه على مجلس النواب.

وأعلن جبالي، أنه سيتم اتباع نفس الأمر مع الوزراء المحدد لهم الحضور خلال الجلسات العامة المقبلة، داعيًا النواب إلى أن تكون التعليقات التفصيله داخل اللجان النوعية المختصة بمناقشة بيانات الوزراء.

وشدد رئيس مجلس النواب، على عدم تقديم أعضاء المجلس أي طلبات للوزراء خلال سير الجلسة العامة للمجلس.

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