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"نصف مليون بطاقة جديدة".. وزير يكشف حقيقة انخفاض المستفيدين من الدعم

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"نصف مليون بطاقة جديدة".. وزير التموين يكشف حقيقة انخفاض المستفيدين من الدعم "نصف مليون بطاقة جديدة".. وزير يكشف حقيقة انخفاض المستفيدين من الدعم

مصراوي Masrawy

05:44 م الإثنين 18 يناير 2021

(مصراوي):

قال الدكتور علي المصيلحي وزير ، إن عدد المستفدين من الدعم التمويني لم يقل كما يتخيل البعض، متابعًا ما قل هو العدد الخطأ أو غير المستحق من الدعم.

وأضاف المصيلحي في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالي، أن عدد المستفيدين من التموين كان 68 مليون مواطن، وأصبح اليوم 64 مليون مواطن، وكان عدد المستفيدين من دعم الخبز 81 مليون مواطن، وأصبح الآن 71 مليون مواطن، متابعًا، أن الفارق في الأرقام هو نسبة الأسماء المكررة والخطأ.

وتابع وزير التموين، وفقًا لتلك الأرقام يحصل 64% من المواطنين على سلع تموينية مدعمة باعتبار أن المصريين 100 مليون نسمة، ويحصل 70% من المواطنين على دعم الخبز، كما يحصل 90% من الأطفال على دعم تمويني.

وأشار وزير التموين، إلى أن حجم هذا العمل لو لم يكن منضبطًا ستكون هناك خسائر كبيرة، وبالتالي لابد من تحقيق الانضباط في البيانات والمنظومة: "أصبحنا الآن نصدر بطاقة الدعم إلكترونيًا دون تدخل بشري".

وتابع: "أصدرنا مؤخرًا أكثر من نصف مليون بطاقة دعم للفئات الأكثر احتياجًا بناء على قاعدة بيانات وزارة التضامن".

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مصراوي Masrawy

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