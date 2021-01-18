وريث "سامسونج" يعود إلى السجن بعد صدور حكم ضده في قضية فساد

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سول - (د ب أ)

يعود لي جاي يونج، الرئيس الفعلي لإمبراطورية شركة سامسونج، إلى السجن بعد إدانته بالفساد اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء، وهو الحكم الذي أعاد العقوبة التي كانت قد صدرت بحقه بالفعل، قبل أن يتم تخفيضها.

وتتعلق القضية بفضيحة فساد أحاطت برئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون هيه. ووفقًا للحكم، قدمت سامسونج تمويلاً لتحقيق المصالح السياسية لأحد المقربين من بارك مقابل الدعم السياسي لدمج شركات تابعة لسامسونج، والتي قال ممثلو الادعاء العام إنها كانت ستعزز سيطرة عائلة لي على الشركة.

وأصدرت محكمة سول العليا حكما بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة بحق لي، حسبما أفادت محطات إذاعة وتليفزيون ووكالة أنباء كوريا الجنوبية الوطنية "يونهاب" اليوم الاثنين.

وكان حكم قد صدر بحق لي بالفعل بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الفساد في عام 2017. وبعد ذلك بعام، تم تخفيف العقوبة إلى المراقبة. وتم استئناف المحاكمة في وقت لاحق.

ونقلت يونهاب عن الحكم أن لي عرض "بشكل نشط" رشاوى على بارك.

إلا أن محامي لي قال إنه كان ضحية مؤامرات بارك.

وقال المحامي لي إنجاي في بيان: "طبيعة هذه القضية ملوَّنة بإساءة استخدام السلطة من جانب الرئيسة السابقة، التي انتهكت الحريات وحقوق الملكية لشركة خاصة".

ولم تصدر الشركة أي بيان. وليس من الواضح ما إذا كانت تعتزم تقديم استئناف.