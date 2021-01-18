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حُكم نهائي بوضع "طفل المرور" وأصدقائه قيد "الاختبار القضائي".. وتسليمهم لأولياء أمورهم

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حُكم نهائي بوضع "طفل المرور" وأصدقائه قيد "الاختبار القضائي".. وتسليمهم لأولياء أمورهم حُكم نهائي بوضع "طفل المرور" وأصدقائه قيد "الاختبار القضائي".. وتسليمهم لأولياء أمورهم

مصراوي Masrawy

05:40 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة مستأنف الطفل، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بإلغاء حُكم إيداع أحمد أبوالمجد دار رعاية ووضعه تحت الاختبار القضائي (تسليمه لولي أمره) مع وضعه تحت المراقبة الاجتماعية لمدة 3 سنوات في تهمة حيازة المخدرات بغرض التعاطي.

وبالنسبة للثلاثة متهمين الآخرين، قضت المحكمة بمعاقبتهم بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ (إلغاء حبسهم) وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه.

أما النسبة لتهمة التنمر والتعدي على أمين شرطة، فقضت بإلغاء حبس أحمد أبوالمجد، ووضعه تحت الاختبار القضائي 3 سنوات، وتغريمهم متضامنين 70 ألف جنيه عن باقي التهم مع إلغاء أحكام حبسهم.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب و تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

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