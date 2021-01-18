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محكمة روسية تأمر بحبس نافالني 30 يوما

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محكمة روسية تأمر بحبس نافالني 30 يوما محكمة روسية تأمر بحبس نافالني 30 يوما

مصراوي Masrawy

05:45 م الإثنين 18 يناير 2021

موسكو - (د ب أ)

قضت محكمة روسية اليوم الاثنين، في دعوى مستعجلة بحبس المعارض البارز اليكسي نافالني، لمدة 30 يوما بدعوى انتهاك شروط حكم صدر ضده مع إيقاف التنفيذ، وانتهاكه لفترة خضوعه للمراقبة جراء إدانة سابقة.

وسيسري حبس نافالني حتى الخامس عشر من فبراير المقبل، حسبما أعلنت المتحدثة باسم المعارض الروسي، كيرا يارميش.

وانتقد زعيم المعارضة الروسية القضية ووصفها بأنها عمل سياسي يهدف إلى إسكاته.

من جانبه، اعلن فاديم كوبزيف محامي نافالني اعتزامه الطعن على الحكم.

وعقد القضاء الروسي جلسة مستعجلة لنافالني في مركز للشرطة، وكان نافالني اختفى عن الأنظار بعد وصوله إلى مطار موسكو أمس الأحد ليظهر اليوم داخل مبنى تابع للشرطة.

وبث نافالني مقطع على تويتر اليوم قال فيه إن القضاء الروسي وصل إلى مرحلة جديدة من "انعدام القانون"، وأضاف في قاعة المحكمة المرتجلة: "كشثيرا ما شاهدت كيف يمكن السخرية من سيادة القانون لكن هذا الجد في مخبأه يتخوف في الوقت الراهن بشدة لدرجة يمكن معها تمزيق قانون الإجراءات الجنائية وإلقائه في سلة المهملات".

ويقصد نافالني بعبارة "الجد في مخبأه" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعمل في الغالب عبر الإنترنت من مقره في ضواحي موسكو بسبب جائحة كورونا، وقال نافالني "ما يحدث هنا مستحيل".

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