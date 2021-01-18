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ألمانيا تأمل في بداية جديدة للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي

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ألمانيا تأمل في بداية جديدة للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ألمانيا تأمل في بداية جديدة للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي

مصراوي Masrawy

05:44 م الإثنين 18 يناير 2021

أنقرة - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن أمله في بداية جديدة في العلاقات المتردية بين تركيا والاتحاد الأوروبي وذلك بعد نزع فتيل الصراع بين تركيا واليونان حول احتياطات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وفي أعقاب محادثات مع نظيره التركي مولود تشاووش، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في أنقرة اليوم الاثنين: "المهم الآن هو الخروج من النقاشات الصعبة التي جرت في العام الماضي"، وطالب الوزير الألماني بالنظر إلى الأمام.

وتابع ماس: "أتمنى للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أن تتحسن وتتعمق وأن تستغل كل الإمكانيات والفرص المتاحة".

من جانبه، قال تشاووش أوغلو إن محادثاته مع ماس جرت في "جو إيجابي" مشيرا إلى تحسن علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي وأعرب عن أمله في استمرار هذا الجو.

وجدد تشاووش أوغلو اتهامه لليونان باستفزاز تركيا من خلال إجراء تدريبات عسكرية وقال"للأسف فإن اليونان مستمرة في استفزازتها في هذه المرحلة أيضا".

وفي إشارة إلى فرض عقوبات محتملة ضد بلاده، قال تشاووش أوغلو: "لسنا البلد الذي يخاف من العقوبات".

يشار إلى أن تركيا عمدت إلى تهدئة حدة الخلاف مع اليونان منذ بضعة أسابيع ومهدت الطريق لإجراء محادثات مع اليونان في الخامس والعشرين من الشهر الجاري للبحث عن حل للصراع وذلك بعد أن تم قطع هذه المحادثات منذ 2016.

وقال ماس إن هذه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح و"إشارة جيدة لاستقرار المنطقة برمتها" لافتًا إلى أن النافذة انفتحت بعض الشيء على الحل الدبلوماسي.

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