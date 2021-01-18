أخبار عاجلة

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
"قمر بين عنقودين".. تفاصيل ظاهرة فلكية تشاهد في سماء الوطن العربي الليلة -
أردنية تنتصر في معركتها مع كورونا بالوعي والوقاية -
بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية -
"كاوست" تدشن خط اتصال دولي جديد بسرعة 400 جيجابت في الثانية -
العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
مقتل وإصابة 10 مدنيين جراء اعتداء القوات التركية على بلدة بريف حلب الشمالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء البريطاني: نحو 4 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"

Print
رئيس الوزراء البريطاني: نحو 4 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" رئيس الوزراء البريطاني: نحو 4 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"

مصراوي Masrawy

05:42 م الإثنين 18 يناير 2021

لندن - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن هناك نحو 4 ملايين مواطن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس "كورونا" حتى الآن.

وأضاف جونسون، وفقا لما أوردته "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين "أتفهم جيدا رغبة الناس في العودة إلى الحياة الطبيعية بأسرع وقت، إلا أن ذلك يعتمد على أن تسير الأمور بشكل جيد خاصة برنامج التلقيح، وألا تظهر سلالات جديدة قد تطيح بخططنا.. كما تعتمد كذلك على أن نستوعب ونتذكر دوما أننا لم نتجاوز مرحلة الخطر بعد".

وأوضح أن النظام الصحي البريطاني لا يزال يتعرض لضغط كبير، معربا عن تخوفه من أعداد حالات الإصابة اليومية.

وأكد جونسون ضرورة أن يستمر الجميع في الالتزام بإجراءات احتواء الفيروس ومنع انتشاره، مشيرا إلى أن حكومته سَتُقيِّم الوضع منتصف فبراير المقبل؛ لتقرر الخطوة القادمة فيما يتعلق بتخفيف القيود المفروضة، مؤكدا أن تخفيف القيود سيتم تدريجيا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية