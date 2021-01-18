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رويترز: إغلاق الكونجرس ومنع الدخول إليه أو الخروج منه لتهديد أمني خارجي

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رويترز: إغلاق الكونجرس ومنع الدخول إليه أو الخروج منه لتهديد أمني خارجي رويترز: إغلاق الكونجرس ومنع الدخول إليه أو الخروج منه لتهديد أمني خارجي

مصراوي Masrawy

05:36 م الإثنين 18 يناير 2021

وكالات:
أفادت وكالة رويترز، نقلا عن شاهد عيان، بأنه تم إغلاق مبنى الكونجرس في العاصمة الأمريكية واشنطن، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، لتهديد أمني خارجي.
وشهدت العاصمة الأمريكية اشتباكات مطلع يناير الجاري، بين أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ، والشرطة الأمريكية.
تتواصل على قدم وساق التحضيرات لحفل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة إثر أحداث الكابيتول. وسيوقع بايدن عقب تنصيبه خلفا لدونالد ترامب، على 12 أمرًا تنفيذيًا تتعلق بالتصدي لجائحة وتدهور الاقتصاد الأمريكي واللامساواة العرقية والتغيّر المناخي.
كشف بيان أصدره رون كلاين، الذي اختاره جو بايدن لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض، عن الأوامر التنفيذية الـ12 التي سيوقع عليها الرئيس الأمريكي في يوم التنصيب، في وقت تم حشد عناصر الشرطة في كل أنحاء الولايات المتحدة استعدادًا لهذا اليوم.
وتتعلق تلك الأوامر التنفيذية بالتصدي لجائحة كورونا وتدهور الاقتصاد الأمريكي واللامساواة العرقية والتغيّر المناخي، وفق ما أعلن أحد كبار مستشاري بايدن.
وجاء في بيان كلاين، أن "كل هذه الأزمات تتطلب تحركا عاجلا"، مضيفا أن "الرئيس المنتخب بايدن سيتخذ في الأيام العشرة الأولى من ولايته تدابير حاسمة للتصدي لهذه الأزمات الأربع، ولتجنيب البلاد أضرارا طارئة لا يمكن إصلاحها، ولاستعادة أمريكا مكانتها في العالم".
وبتوليه الرئاسة الأمريكية خلفًا لدونالد ترامب، يرث بايدن مجموعة من التحديات الكبرى.
وتتجه الولايات المتحدة سريعًا نحو تسجيل 400 ألف وفاة بفيروس كورونا وأكثر من مليون إصابة أسبوعيًا، مع تفش للفيروس خارج السيطرة.

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مصراوي Masrawy

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