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المحكمة الدستورية في إفريقيا الوسطى تؤيد إعادة انتخاب الرئيس أرشانج تواديرا

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المحكمة الدستورية في إفريقيا الوسطى تؤيد إعادة انتخاب الرئيس أرشانج تواديرا المحكمة الدستورية في إفريقيا الوسطى تؤيد إعادة انتخاب الرئيس أرشانج تواديرا

مصراوي Masrawy

05:31 م الإثنين 18 يناير 2021

بانجي - (أ ش أ):
أيدت المحكمة الدستورية في جمهورية إفريقيا الوسطى إعادة انتخاب الرئيس فوستان أرشانج تواديرا؛ ما يثير احتمال اندلاع المزيد من أعمال العنف عقب محاولة متمردين السيطرة على العاصمة "بانجي " الأسبوع الماضي.
وذكرت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الاثنين/ أن المعارضة حثت المحكمة على أن تأمر بإعادة الانتخابات التي أجريت في 27 من ديسمبر الماضي بدعوى انعدام الأمن وحدوث مخالفات مزعومة شابت التصويت.
ولكن أعلنت المحكمة اليوم أن تواديرا فاز بحصوله على 53% من الأصوات التي أدلى بها 35% من الناخبين المسجلين، بينما حصل الاقتصادي ورئيس الوزراء السابق أنيسيت جورج دولوغويلي على 22% من الأصوات.
وقد تصاعدت التوترات بشكل كبير منذ الانتخابات الرئاسية، حيث حاول المتمردون المناوئون لإعادة انتخاب الرئيس تواديرا التوغل في العاصمة بانجي الأسبوع الماضي، ولكن القوات الأمنية المدعومة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة دحرت الهجوم في النهاية.

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