باكستان تطلق عملية بحث عن متسلق جبال أمريكي مفقود

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مصراوي Masrawy

إسلام آباد - (د ب أ)

ذكر مسؤولون اليوم الاثنين، أن السلطات الباكستانية قد أطلقت عملية بحث عن متسلق جبال أمركي فُقد بالقرب من جبل كيه 2 وهي ثاني أعلى قمة في العالم.

وقال كرار حيدري، وهو متحدث باسم نادي جبال الألب الباكستاني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "يشارك في عملية البحث مروحتان عسكريتان وفريق من متسلقي الجبال".

وشوهد متسلق الجبال الأمريكي أليكس جولدفارب أخر مرة مع متسلق الجبال المجري زولتان سلانكو عند قمة باستور التي يبلغ ارتفاعها 6209 أمتار عن سطح البحر.

وقال أصغر علي بوريك بالشركة القائمة على تشغيل رحلات التسلق لـ (د.ب.أ) "نحاول الآن الحصول على إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) من أجل إقتفاء أثر جولدفارب".

وأضاف أن شركة هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية رفضت مشاركة موقع مكانه مع طرف ثالث.

وأوضح بوريك أن جولدفارب لديه معدات وطعام للبقاء على قيد الحياة وسط الأحوال الجوية بالغة الصعوبة .

يذكر أن مئات من متسلقي الجبال، معظمهم من أوروبا، يحاولون تسلق القمم الجبلية في باكستان كل صيف، لكن قلة فقط تحاول ذلك أثناء فصل الشتاء. وأدت الجبال الجليدية والطقس السيئ إلى هلاك العديد من متسلقي الجبال في الماضي.