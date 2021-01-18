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60% للدولة.. وزير التنمية المحلية يكشف أوجّه إنفاق غرامات التصالح في مخالفات البناء

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60% للدولة.. وزير التنمية المحلية يكشف أوجّه إنفاق غرامات التصالح في مخالفات البناء 60% للدولة.. وزير التنمية المحلية يكشف أوجّه إنفاق غرامات التصالح في مخالفات البناء

مصراوي Masrawy

04:43 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن عدد الذين تقدموا بطلبات التصالح بلغ 2.7 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن حصلية التصالح في مخالفات البناء يوجه منها:

- 60% لخزينة الدولة.

- 39%:

نصفها يخصص لمشروعات الصرف صحي ومياه الشرب والبنية التحتية بالمحافظة ذاتها.

والنصف الآخر لصالح إقامة مشروعات تنموية بالتعاون مع وزارة الإسكان بالمحافظة، يتم عرضها.

- 1% إثابة للعاملين.

وأكد في رده على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، أن كل وحدة تقدم صاحبها بطلب تصالح سيمون له رقم قومي، ومن لم يتقدم للتصالح لن يكون لوحدته رقم، وبالتالي لن يستطيع التعامل على الوحدة مع الدولة أو توريثها أو التعامل عليها بالبيع والشراء.

وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء، وزارة التمنية منفذة له، وليست واضعة للقوانين، وهي وزارة تنسيقة بين 27 محافظة دورنا تنسيقي وتنفيذ ما يحول إلينا من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.​

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مصراوي Masrawy

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